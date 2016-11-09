Москва, 9 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В США победил лучший кандидат из двоих, российские политологи и журналисты, не предсказавшие победу Дональда Трампа, показали слабую аналитику и логику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предварительные результаты выборов в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«С удовольствием констатируем, что в США победил лучший кандидат из тех двух, что были представлены на суд американских избирателей, и с сожалением констатируем, что ни один политолог и ученый России, ни один журналист — никто не хотел предречь победу Трампа. Слабая аналитика, слабая логика, все ложатся под какой-то мейнстрим», — отметил он. Только ЛДПР предсказывала его победу, уточнил Жириновский.

Депутат Госдумы пояснил, почему результаты выборов оказались такими. «Сложнейшая обстановка в мире, Хиллари грозит войной, для нее Россия главный враг, американцы думают — зачем нам это нужно, где эта Россия, где эта Сирия, какая-то Украина, поэтому, конечно, большинство американцев хотят спокойной жизни», — сказал парламентарий.

«Почему лично я ориентируюсь на Трампа? Он мой ровесник, он независим, он сам себя сделал, как и ЛДПР — самая независимая партия», — объяснил он.

По словам Жириновского, избиратель Трампа — это мужчины среднего возраста, те кто работает, мужчины 35−55 лет. «Мы не выбирали по картинке, кто симпатичный и так далее, мы выбирали по происхождению — как он пришел в большую политику, как он достиг экономических успехов. Компромат на него — просто идиотский. Когда-то где-то что-то сказал. Он сказал хорошую вещь — люди должны обниматься, целоваться, он что, изнасиловал кого-то? Но главное, это свободная Америка — а 10 лет назад за ним следили, уже агентов подсылали потенциальным кандидатам», — указал лидер ЛДПР. По его словам, если бы не компромат, Трамп бы «с бешеным успехом победил сейчас».

Жириновский выразил надежду на перемены к лучшему. «Мы надеемся, что этот посол уедет из России, он ненавидит Россию, затихнет на Украине все, и с санкциями пойдет дело на снятие, и на Ближнем Востоке все затихнет, все человечество вздохнет», — прогнозирует он.

«И у нас выборы в 2024 году пройдут по такой же схеме, будут два одинаковых кандидата, и граждане сам решат, кому въезжать в Кремль», — добавил Жириновский.

Он сообщил, что ЛДПР направляет ему телеграмму с поздравлениями с победой. «Бабушка Хиллари пускай отдыхает, большинство русских за Трампа, всем шампанское!» — заключил он.

По предварительным данным результатов выборов в США, лидирует кандидат от республиканцев Дональд Трамп.