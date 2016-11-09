Пенсильвания за Трампа: он преодолел барьер в 270 голосов выборщиков
Вашингтон, 9 ноября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В США кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набрал требуемое для победы количество голосов выборщиков — за него проголосовал штат Пенсильвания, сообщает профильный портал Real Clear Politics.
Donaldjtrump.com
Трамп
К настоящему времени Трамп получил 277 голосов выборщиков, из них 20 дала Пенсильвания, где завершается подсчет голосов.
У его соперницы Хиллари Клинтон — 215 голосов. Еще продолжается подсчет в штатах Мичиган, Джорджия и Аризона.