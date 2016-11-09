Чита, 9 ноября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае большой общественный резонанс вызвал резкий рост тарифов на теплоснабжение. С 1 июля для юридических лиц и бюджетных организаций он вырос сразу на 35%, однако ощутимым этот рост стал с началом отопительного сезона. Объясняется рост необходимостью возмещения выпадающих доходов ТГК-14, однако население региона ропщет, ожидая в связи с ростом тарифа «роста цен на все». Для губернатора региона Натальи Ждановой, которая лишь недавно руководит краем, ситуация достаточно неприятная, «но пока у нее есть на кого валить», говорит эксперт.

TBIT Тепло

Сегодня краевое агентства «Забмедиа» распространило комментарий исполняющего обязанности министра территориального развития, бывшего руководителя службы тарифов Виктора Паздникова. Он сказал, что решение о предельном росте тарифов на 35% на тепло для бюджетных организаций и юридических лиц принял бывший губернатор Константин Ильковский на совещании, участие в котором принимали представители всех профильных краевых министерств.

«Такое решение было принято для того, чтобы возместить регулируемой организации выпадающие доходы — разницу между экономически обоснованными затратами организации на производство, передачу и сбыт тепловой энергии и денежными средствами, полученными ею по утвержденным тарифам», — пояснил Паздников.

По словам Виктора Паздникова, заявления экспертов о том, что при принятии решения не учитывались интересы бюджетников, представителей бизнеса и других юридических лиц, «выглядят наивными и не соответствуют действительности».

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«Ситуация вызвала в регионе заметный общественный резонанс, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Рост тарифов сразу заинтересовал Народный фронт, бизнес-омбудсмена, политические партии, которые упрекают власти в том, что они приняли решение, не посоветовавшись, без учета мнения. Рост тарифов на тепло и правда может привести к ухудшению ситуации на потребительском рынке, и это для рейтинга нового губернатора, конечно, не хорошо. Но пока у нее есть, на кого валить — на бывшего губернатора Константина Ильковского, который до сих пор имеет высокий антирейтинг в регионе. Все это напоминает известный анекдот про три конверта. Пока еще время «готовить конверт» для Ждановой не пришло».

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Напомним, Наталья Жданова была избрана губернатором Забайкальского края 18 сентября. До нее регионом руководил Константин Ильковский, который досрочно ушел в отставку на фоне крайне нестабильной политической ситуации в регионе.