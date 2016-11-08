Нигерия, 9 ноября, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Вооруженные боевики расстреляли 30 старателей на золотом прииске на севере Нигерии, сообщает Reuters 9 ноября.

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По словам представителя полиции Мухаммеда Шеху. нападение произошло на артель старателей в районе Мару провинции Замфара. Нападавшие ничего не украли, мотив нападения пока неясен.

Пока ни одна из вооруженных группировок, действующих в районе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Известно, что в районе действуют боевики экстремистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако нападение могли совершить и другие отряды, как «идейные», так и просто криминальные, и даже конкурирующие золотодобытчики.

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Нигерия является крупнейшей экономикой Африки, это большая страна с огромными природными ресурсами. К сожалению, именно районы Нигерии, наиболее богатые полезными ископаемыми, уже давно охвачены войной.

Как передавало ИА REGNUM, в провинции Борно на севере страны армия с 2009 года воюет с отрядами исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в нефтеносных районах на юге страны идет война с «Мстителями дельты Нигера», которые объявили о прекращении перемирия в середине сентября 2016 года.