Москва, 9 ноября, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вечером 8 ноября было прервано из-за мужчины, спустившегося на рельсы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

По информации ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за него было снято напряжение с контактного рельса, движение поездов по линии остановлено. Сообщается, что неизвестный был задержан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Чуть ранее ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что неизвестный мужчина бегал по перегону между станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар».

Задержка поездов в связи с инцидентом составила около десяти минут. В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что движение по Арбатско-Покровской линии было вскоре возобновлено в обычном режиме.

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