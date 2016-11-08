Париж, 9 ноября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. В электроэнергетике Франции сложилась ситуация, которая может привести к беспрецедентным последствиям для «сытой» страны — веерным отключениям электричества предстоящей зимой, передает Reuters 9 ноября.

Венцель Ульрик Торное. Швея

Оператор электрических сетей страны, компания RTE, сообщила о катастрофической нехватке электроэнергии перед зимним периодом — во Франции генерируется на 10 Мегаватт меньше, чем год назад, по информации энергетиков, количество недостающей электроэнергии больше, чем потребление «двух Парижей и Марселей».

«В зимний период мы, возможно, будем использовать исключительные меры для обеспечения баланса спроса и предложения электроэнергии в сети», — заявил журналистам президент RTE Франсуа Бротте.

По словам Бротте, недостаток электроэнергии вызван необходимостью остановки около трети ядерных реакторов страны для проверки их безопасности — именно атомная энергетика обеспечивает до 75% всего энергопотребления Франции.

Сообщается, что треть всех домовладений Франции отапливается именно электричеством. Таким образом, веерные отключения электричества зимой могут стать серьезной проблемой для граждан страны.