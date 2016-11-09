Москва, 10 ноября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов за день до выборов в США абсолютно верно предсказал их результаты. Как? — воспользовавшись (хорошо известной) формулой, разработанной в сотрудничестве американского профессора Лихтмана и ученого из СССР М.И. Кейлис-Борока.

Республиканцы vs Деомкраты

Ученые еще в 1989 году построили формулу, позволяющую прогнозировать итоги президентских выборов в США. Формула, названная «числовой машиной», за все время использования «ошиблась» только один раз. Единственным исключением стала «победа» Буша-младшего в 2000 году, когда он получил президентский пост за счет махинаций с голосами выборщиков, хотя по голосам простых избирателей победил Гор. Но тут наука бессильна.

Метод «числовой машины» основывается на эмпирической экспертной оценке. Каждое утверждение в отношении правящей партии США и ее кандидата определяется как истинное или ложное. При этом, кандидат от оппозиции в формуле практически не учитывается — это связано с предположением, что всё, что недополучат «хозяева» Белого Дома, автоматически отойдет к нему.

Все утверждения разделены на 3 группы шкал: политические (1−4), успешности кандидата (5−11) и его личных свойств (12−13). Каждое обладает высокой «прогностической силой», определенной на основе анализа американских выборов с 1860 по 1980 год. Всё это формирует точку в 13-мерном пространстве, которая соответствует результату выборов по формуле: P=36.75 + 1.84L, где L — количество суждений, признаваемых «истинными» для правящей партии. Проще некуда, но это результат огромной аналитической работы, сравнимой с первым вычислением числа p.

Как известно, победа Трампа на выборах 8 ноября 2016 года оказалась неожиданной для очень и очень многих как в Америке, так и за ее пределами. Почему всем или хотя бы экспертам было не прибегнуть к предсказанию результата на «числовой машине» — загадка.

Подробности читайте здесь: «Цифровая машина» голосует за Трампа

Все статьи автора: Дмитрий Ефимов