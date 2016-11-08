Кито, 8 ноября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. В Эквадоре накануне президентских выборов разворачивается коррупционный скандал по бразильскому сценарию. В центре — государственная нефтяная компания Petroecuador.

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«Ситуация с Petroecuador нас очень обеспокоила», — заявил президент Рафаэль Корреа, комментируя громкий коррупционный скандал, связанный с государственной нефтяной компанией, к которому оказался причастен, помимо прочих, Карлос Пареха Яннусселли, некогда доверенное лицо главы государства в углеводородной отрасли. Корреа отметил, что «это самый тяжелый случай разложения, который у нас был», сообщает «Эквадор сегодня».

В свою очередь, панамская газета La estrella de Panama сообщила о секретном докладе, подготовленном властями этой страны, в котором упоминается действующий вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Доклад предполагает его причастность к коррупции и незаконному отмыванию денежных средств.

В рамках коррупционного дела в Petroecuador задержано несколько чиновников. А бывший министр нефтяной промышленности, которого следственные органы считают участником предполагаемой преступной схемы, несколько дней назад спешно покинул страну, комментирует PanamPost.