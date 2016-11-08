Ленинградская область, 8 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта России Николай Асаул призвал Ленинградскую область к соблюдению соглашения об авиационном партнерстве с Санкт-Петербургом. Ранее стало известно об амбициозных планах губернатора региона Александра Дрозденко по созданию полноценного аэропорта на базе аэродрома в поселке Сиверский Гатчинского района.

Зал ожидания

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти заявили о намерениях приостановить участие в соглашении о партнерстве с Петербургом в сфере развития авиационной деятельности, подписанном в 2009 году. Соответствующее письмо Александр Дрозденко 3 ноября направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. В нем говорится, что соглашение «О партнерстве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью об авиационной деятельности» не устраивает областные власти из-за запрета на строительство аэропортов гражданской авиации в Ленобласти.

Однако сегодня, 8 ноября, замглавы Минтранса Николай Асаул, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Ленобласть приняла на себя обязательства и обязана соблюдать соглашение. «Аэродром в Сиверском можно рассматривать для использования частной авиацией и транзита грузов. В качестве гражданского узла у него перспектив нет», — цитирует федерального чиновника портал 47news,.

Добавим, что Николай Асаул до 2010 года был главой комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга, и соглашение об авиапартнерстве регионов было подписано при нем, в 2009 году.

Вместе с тем, вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин сообщил, что конфликта между двумя регионами нет. «Разрешение ситуации сейчас зависит от УФАС и Минобороны, на чьей земле располагается аэродром Сиверский», — пояснил Москвин.

Напомним, в октябре нынешнего года правительство Ленобласти активно занялось поиском инвестора и разработкой программы создания на базе бывшего военного аэродрома в поселке Сиверский Гатчинского района аэропорта для выполнения грузовых, частных и низкозатратных авиаперевозок.

Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году. Аэродром может принимать самолёты Ил-76, Ту-134 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. В 2006 году на аэродроме базировалась эскадрилья истребителей Су-27, обеспечивавших безопасность петербургского саммита «большой восьмерки». В последние годы аэродром перестал активно использоваться Вооруженными силами.