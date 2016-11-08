Минск, 8 ноября, 2016, 20:08 — ИА Регнум.



Maz.by Продукция завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ»

Перспективные планы развития ОАО «Могилевский завод «Строммашина» и завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ» рассмотрены 8 ноября на заседании президиума Совмина Белоруссии, которое прошло под председательством председателя правительства Андрея Кобякова, сообщает пресс-служба СМ РБ.

«Определением экономического суда Могилевской области в отношении ОАО «Могилевский завод «Строммашина» возбуждено производство по делу о банкротстве и открыто конкурсное производство. Разработан и выполняется план санации, стратегической целью которого является нормализация хозяйственной деятельности предприятия», — проинформировал председатель Совмина Белоруссии.

Кобяков также констатировал тяжёлое финансовое и экономическое положение завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ», который не имеет статуса юридического лица и является структурным подразделением Минского автозавода."Причины такого положения — низкая производительность труда и загруженность производственных мощностей, высокая себестоимость выпускаемой продукции, и ее невысокое качество», — подчеркнул Кобяков. Согласно официальному сообщению, по итогам заседания поручено доработать перспективные планы «в краткие сроки с учетом замечаний, данных во время заседания и представить на рассмотрение в правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии провалило реализацию пяти пилотных интеграционных проектов в промышленной сфере, вынудив потенциальных российских инвесторов заняться замещением импорта из Белоруссии. В частности, наложенное Александром Лукашенко вето на слияние «МАЗ» и «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто» привело к сокращению доли белорусского производителя грузовиков на российском рынке, сокращению рабочих Минского автозавода, неполной рабочей неделе, снижению реальных зарплат и, в итоге, одно из лучших предприятий БССР запросило «господдержку».