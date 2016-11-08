Москва, 8 ноября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и министр транспорта России Максим Соколов пригласили президента РФ Владимира Путина на открытие центрального участка Западного скоростного диаметра — скоростной платной дороги, которая строится в Северной столице на условиях концессии.

Трасса

Об этом приглашении стало известно в ходе состоявшейся рабочей встречи президента с Соколовым и Полтавченко в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Встреча была посвящена завершению работ по строительству ЗСД и предстоящему открытию сквозного проезда по магистрали.

По словам Владимира Путина, проект ЗСД стал не только петербургским, но и крупным общенациональным проектом. «Из порта — в город и дальше на московскую трассу», — охарактеризовал петербургскую магистраль Владимир Путин.

Георгий Полтавченко сообщил президенту, что основные строительные работы на ЗСД завершены, идёт оформление документов на ввод объекта в эксплуатацию.

«И мы с Максимом Юрьевичем набрались смелости пригласить Вас где‑то в конце ноября — начале декабря на открытие. Последний, самый сложный, участок — центральный участок, который идёт только на искусственных сооружениях, на опорах, мостах, — завершён», — сказал губернатор Петербурга.

Полтавченко также напомнил, что финансирование строительства ЗСД ведётся «за счёт частных компаний, целого консорциума банков, в том числе иностранных», и является показателем интереса инвесторов к Санкт-Петербургу и России.

Владимир Путин поблагодарил министра и губернатора за завершение строительства трассы и высказал надежду, что у него «будет возможность ещё поблагодарить и строителей, и инженеров — всех, кто работал над этим проектом, очень нужным для города, для всего северо-запада России».

«Он, действительно, и для горожан будет очень хороший эффект иметь, но и для экономики северо-запада страны, имею в виду связь порта с основными трассами, ведущими в Москву», — подчеркнул глава российского государства.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

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Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.

Стоимость строительства всех трех участков ЗСД составила 210 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли частные инвесторы. Планируется, что по ЗСД будет проезжать около 90 млн автомобилей в год.