Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Менее чем за неделю до ответного матча с гандбольным клубом «Ростов-Дон» румынский «Бухарест» сменил наставника. Главным тренером команды теперь назначен румынский специалист Аурелиан Рошка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 8 ноября.

Rostovhandball.ru Матч Лиги чемпионов ЕГФ

Стоит отметить, что это вторая смена в тренерском штабе клуба из Румынии. Ранее этот пост занимали датчане Ким Расмуссен и Якоб Вестергард. Новое решение принято в связи с чередой поражений в Лиге чемпионов ЕГФ. Последней каплей терпения руководства команды стало крупное поражение от венгерского «Дьера» со счетом 25:33.

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«Бухарест» нанес «Ростов-Дону» поражение в первом матче Лиги чемпионов ЕГФ

Напомним, что ростовчанки сразятся с «Бухарестом» в домашних стенах. В ростовском Дворце спорта румынок дружина Яна Лесли примет 11 ноября. Первая игра для донского клуба завершилась неудачно — поражение со счётом 24:21 нанесли соперницы из Румынии.

Соперники «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов в группе С — «Дьёр» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния) и «Мидтьюлланд» (Дания). Пока в четырёх играх ростовчанки одержали только одну победу.

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