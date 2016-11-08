Бейрут, 8 ноября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Ливанское общественно-политическое движение «Хезболла» является источником гордости для мусульман всего мира. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, прибывший 8 ноября в Бейрут во главе бизнес-делегации.

Paytakhtpress.ir Джавад Зариф

«Роль «Хезболлы» как символа сопротивления, а также политика руководителей этого движения, особенно генерального секретаря Сайеда Хасана Насраллы, является источником гордости не только для Ливана и Ирана, но и для всего мусульманского мира», — цитирует Зарифа иранский англоязычный телеканал Press TV.

Глава МИД ИРИ также поприветствовал избрание Мишеля Ауна на должность президента Ливана, которое сумело восполнить 29-месячный вакуум власти в республике. «Внутренний консенсус в Ливане привел к значительному успеху не только для одной группы общества, но и для всех ливанцев», — полагает иранский дипломат.

По словам Зарифа, регион Ближнего и Среднего Востока воспламенился в результате разрушительной политики Саудовской Аравии и Израиля. Что касается политики еврейского государства, то её политик квалифицирует как «наиболее опасную». «Тель-Авив имеет в своём распоряжении порядка 200 ядерных боеголовок», — резюмировал Зариф, добавив, что стабильный Ливан являет собой «триумф сопротивления над тиранией и оккупационной политикой сионистского режима».

7 ноября иранский министр провел встречу с президентом Ауном, став первым иностранным чиновником, принятым новым главой государства. «Иран и Ливан имеют общих врагов в лице сионистского режима и салафитских группировок. Но помимо общих врагов, есть и общие интересы, которые направлены на сохранение стабильности и прогресса в отношениях между двумя странами. Мы стояли и будем стоять на страже интересов ливанского народа», — подчеркнул Зариф.