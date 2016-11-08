Москва, 8 ноября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предлагает снизить температуру горячей воды в квартирах российских потребителей сразу на 10 градусов — до 50 градусов по Цельсию. Сообщение о начале разработки такого законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Pixabay.com Кран горячей воды

«Обеспечение возможности снижения температуры горячей воды до 50 градусов Цельсия в точках водоразбора при соблюдении условий, позволяющих обеспечить противоэпидемическую безопасность водопользования горячей водой населения, обусловлено вопросом оптимизации порядка предоставления гражданам коммунальной услуги по горячему водоснабжению и снижению расходов на эти цели с учетом снижения тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение с экономическим и техническим обоснованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные изменения могут вступить в силу уже в марте 2017 года.

В настоящее время санитарно-эпидемиологические правила и нормы обязывают нагревать горячую водопроводную воду не менее чем до 60 градусов по Цельсию, иначе в ней могут «завестись» вирусы и бактерии. При понижении минимальной температуры до 50 градусов предполагается, что должны быть соблюдены условия, обеспечивающие противоэпидемическую безопасность.