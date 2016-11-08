Таллин, 8 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас по итогам заседания правления возглавляемой им Партии реформ заявил журналистам, что добровольно в отставку не уйдет.

Riigikantselei Таави Рыйвас

«Безмолвной покорности не будет. Мы будем бороться за правую Эстонию всегда», — сказал Рыйвас, добавив, что к открытым дебатам о недоверии в Рийкикогу (парламенте) готов при первой возможности.

Накануне Рыйвас встретился в Таллине с председателями этих партий и обсудил угрозу существования коалиции. «Мы своё правительство не раскалываем. Именно этого ждём и от своих партнёров. До сих пор их высказывания, мягко говоря, были весьма противоречивыми», — отметил он. Ранее в парламент Эстонии было внесено предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны, предложение поддержал 41 оппозиционный депутат 101-местного законодательного органа. Голосование по вопросу вынесения вотума недоверия правительству состоится 9 ноября.

По оценке Рыйваса, правительственный кризис в нынешних условиях, связанных с «угрозами национальной безопасности», является безответственным политическим действием. Если такой кризис состоится, под угрозой окажутся все претворяемые сейчас в Эстонии реформы — от административной до пенсионной, а также продолжение правого курса экономической политики.