Стамбул, Турция, 8 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Стамбуле неизвестные украли с обочины дороги памятник задумчивому коту по кличке Томбили, сообщает телеканал NTV.

Twitter

Памятник коту Томбили («Пухлик»), скончавшемуся в августе, хозяева поставили в октябре 2016 года. Кот стал известен благодаря фотографии, на которой он запечатлен в своей любимой позе — облокотившись на бордюр.

Скульптура «самого известного турецкого кота» стояла на том же месте, где было сделано фото. Кто украл памятник — неизвестно. На его месте сейчас находится только табличка.