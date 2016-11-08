Душанбе, 8 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Таджикистана одобрила внесение в Уголовный кодекс изменений, согласно которым граждан, обвиняемых в публичном оскорблении Лидера нации и клевете в его адрес, ожидает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Шухрат Саъдиев Лидер нации

Дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона, депутат Озода Рахмон подчеркнула, что ответственность также предусмотрена за те же действия, совершенные посредством средств массовой информации и сети интернет.

Кроме того, Сенат одобрил придание статуса конституционного закону «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации» и принял закон «О социальном обеспечении, обслуживании и охране президента Республики Таджикистан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2016 года депутаты нижней палаты парламента Таджикистана внесли ряд поправок в закон «О Лидере нации», предусматривающие учреждение Ордена Лидера нации и премии Лидера нации, а также оборудование специального места для «Основателя мира» на каждом мероприятии республиканского масштаба и на заседаниях парламента и правительства.

Статус Лидера нации президенту Эмомали Рахмону был присвоен в конце декабря 2015 года. С принятием поправок в Конституцию страны он дает Эмомали Рахмону право выдвигать свою кандидатуру на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.