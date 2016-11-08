Москва, 8 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Если регионам дадут право повышать кадастровую оценку недвижимости, власти субъектов РФ постараются переоценить всю коммерческую недвижимость, доходы от налогов на которую напрямую идут в региональные бюджеты. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября юрист компании BGP Litigation Наталья Юрченкова, комментируя намерение правительства предоставить регионам право менять кадастровую оценку недвижимости.

Images Money Оценка недвижимости

«Сумма налога на землю и на имущество физлиц идет в муниципальный бюджет, налога на имущество организаций — в региональный бюджет. Предсказуемо, что повышать кадастровую стоимость будут те регионы, которые потеряли на переоценке кадастровой стоимости — например, это Магаданская область и Чукотка (около 30−35%)», — отметила она.

Сейчас для целей налогообложения регион может пересчитывать показатель не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет, напомнила она. «При этом в 2017—2019 годах кадастровая стоимость фиксируется на уровне начала 2014 года или года, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость. В любом случае пересматривать оценку можно будет только после того, как регион перейдет на новую систему, т. е. создаст государственного оценщика. И навряд ли это произойдет уже в следующем 2017 году», — прогнозирует эксперт.

«Логично, что региональные власти постараются переоценить коммерческую недвижимость, доходы от обложения которой идут напрямую в бюджеты субъектов. С 2018 года регионы смогут решить, оставить ли компаниям льготу по налогу на недвижимое имущество. Она будет действовать лишь в тех регионах, которые ее одобрят», — пояснила Юрченкова.

В 2015 году эта льгота сэкономила бизнесу 110,8 млрд рублей, свидетельствуют данные ФНС. «Более половины всех выпадающих доходов пришлось на 10 регионов: они недополучили около 60 млрд рублей. Из них 25,6 млрд рублей — Москва», — отмечает эксперт, прогнозируя, что регионы с наибольшим показателем выпадающих доходов откажутся от льготного налогообложения коммерческой недвижимости.

Субъекты РФ смогут получить право самостоятельно решать, изменять или нет кадастровую оценку недвижимости, на основании которой формируется налог на недвижимость. Соответствующие поправки в закон подготовлены правительством, пишут «Ведомости». Согласно действующему сейчас закону, повышать оценку нельзя до 2020 года, при этом снижать ее не запрещено. Согласно планируемым изменениям, пересмотр кадастровой оценки будет возможен лишь после создания в регионе государственного оценщика.