Москва, 8 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) поддерживают идею восстановления отношений с Вашингтоном после выборов, которые стартовали 8 ноября на территории США. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько возможна «перезагрузка» в отношениях между двумя странами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Настолько, насколько наши партнёры в Вашингтоне будут готовы заняться реанимацией наших отношений и выводом отношений в режим взаимовыгодного диалога», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что власти России заинтересованы в восстановлении и развитии отношений с руководством США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября текущего года на территории США официально стартовали выборы главы государства. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп.

Ожидается, что первые итоги президентских выборов в США станут известны 9 ноября.

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