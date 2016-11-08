Москва, 8 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Власти США не ограничивали доступ наблюдателей из Российской Федерации (РФ) на избирательные участки страны. Об этом заявила пресс-секретарь американской миссии в РФ Мария Олсен в интервью РИА «Новости».

michael_swan Голосование без присутствия наблюдателей

«Утверждения российской стороны о том, что власти США мешают осуществлять наблюдение за выборами, просто необоснованны», — сказала дипломат, подтвердив получения ноты МИД РФ 26 октября.

При этом Олсен добавила, что российские наблюдатели были приглашены на избирательные участки США в составе миссии ОБСЕ.

«Россия решила не участвовать (в миссии)», — сказала дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ограничение доступа российских представителей на избирательные участки в США является неприемлемым.

По его словам, в МИД РФ «выводы из этого сделали» и направили Вашингтону официальное предупреждение, в котором говорится, что американской стороне «не следует рассчитывать» на возможность присутствия дипломатов на выборах, которые в будущем будут проводиться на территории Российской Федерации (РФ).

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