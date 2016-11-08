Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Шахтёры обанкротившейся группы компаний «Кингкоул», которых задержали накануне на выезде из Гуково, всё-таки провели митинг в Ростове-на-Дону. Около 100 горняков с плакатами собрались на Театральной площади донской столицы, затем прошли по улице Пушкинской. Пикет горняки завершили у входа в парк имени Горького. «Мы вновь заявили о себе, показали, что мы есть», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 8 ноября представитель инициативной группы угледобытчиков Валерий Дьяконов.

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С требованием погасить задолженности по заработной плате участники митинга стучали касками об асфальт. Исполнением так называемого «шахтерского гимна» горняки призвали чиновников к решению вопроса выдачи долгов и пайкового угля.

«Нас обманывают и не раз. Первый раз, когда кто-то из власти прикрывал действия собственника компании Владимира Пожидаева, не платившего налоги, пенсионные взносы, заработную плату. Второй раз, когда люди объединились и встали пикетом с заявленными требованиями. Сначала нас не замечали, затем начали кормить обещаниями и якобы нашли средства для погашения. И всё это ради предвыборного пиара, чтобы обмануть общественность», — сказал Дьяконов.

Только благодаря крайним мерам — голодовке — шахтёрам была выделена часть пайкового угля, но как прожить зиму на это количество, никого не интересует.

«Мы второй год не живём, а доживаем. Как меч над головой висят взятые кредиты, мы как бомжи не можем оплатить услуги ЖКХ, мы и наши дети, внуки, лишены возможности купить достойное питание, лишены возможности одеться по сезону. Мы познали цену заработанного рубля. Сколько можно жить впроголодь? Мы будем стоять в постоянных пикетах, сменяя друг друга до победы», — сказал на митинге мастер-взрывник шахты «Замчаловская» Николай Надтеречный.

Напомним, что на прошлой неделе с шахтёрами компании-банкрота «Кингкоул» встретились чиновники облправительства. По словам первого заместителя губернатора Александра Гребенщикова, до конца ноября в регионе будет проведена инвентаризация имущества шахт, а часть имущества уже выставлена на торги. Что касается приостановки погашения задолженности по зарплате, то в данный момент идет сверка списков работников, горняков трудоустраивают. Сами же пострадавшие от нерадивого собственника шахтёры не скрывают, что готовы пойти на крайние меры и вновь устроить массовую голодовку.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, шахтёрам Ростовской области более полумесяца как перестали перечислять деньги. Остатки зарплаты за апрель-май 2015 года выплачены, переведено около 3 тыс. платежей, но этот процесс остановился. Ранее на встрече с инициативной группой горняков губернатор Василий Голубев заверил, что на первом этапе на покрытие долгов перед работниками обанкротившейся компании выделено 50 млн рублей. Обязанности по выплатам были возложены на ОАО «Региональная корпорация развития».

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Ранее в отношении собственника компании-банкрота Владимира Пожидаева было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат. Долг перед подчиненными превысил 300 млн рублей. В числе пострадавших — более двух тысяч человек.