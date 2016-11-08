Москва, 8 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Право регионов увеличивать кадастровую оценку недвижимости не увеличит объем налоговых поступлений в региональные бюджеты, поскольку резко возрастет количество неплательщиков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин, комментируя намерения правительства дать регионам право повышать кадастровую оценку недвижимости после 2020 года

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Мера не выглядит эффективной. Граждане, по сути, не успели оплатить налог по старой ставке, а теперь регионам выдается карт-бланш на ее повышение. Конечно, в теории это могло бы увеличить объем поступлений в региональные бюджеты, но на практике все будет совершенно по-другому. Число неплательщиков резко возрастет, что вовсе не удивительно на фоне продолжающегося падения доходов населения», — говорит он.

Привлекательность недвижимости как объекта для инвестиций будет стремительно снижаться, прогнозирует эксперт. «Это, во-первых, резко увеличит объем предложения на вторичном рынке, который и так демонстрирует признаки перенасыщения, а во-вторых, обрушит продажи в новостройках. Ситуация на рынке недвижимости приблизится к кризисной, и бюджеты регионов от этого лишь понесут дополнительную нагрузку», — полагает Диргин.

Регионы могут получить право самостоятельно решать, изменять или нет кадастровую оценку недвижимости, на основании которой формируется налог на недвижимость. Соответствующие поправки в закон подготовлены правительством, пишут «Ведомости». Согласно существующему сейчас закону, повышать оценку нельзя до 2020 года, при этом снижать ее не запрещается. По замыслу правительства, пересмотр кадастровой оценки будет возможен лишь после создания в регионе государственного оценщика.