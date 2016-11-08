Ленинградская область, 8 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области объявлена «снежная» мобилизация: армейские подразделения выйдут на расчистку поселка Каменка и деревни Керро, а также прилегающих к этим населенным пунктам территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства Ленобласти.

А.П. Остроумова-Лебедева. Первый снег. 1917

Техника и личный состав подразделений Западного военного округа окажут помощь администрациям муниципальных образований региона в расчистке территорий от снежных заносов. Такая договоренность достигнута правительством Ленобласти с командованием ЗВО.

«В первую очередь внимание будет уделено расчистке подъездных путей и дорог к социальным объектам. Уверен, что общими усилиями мы сможем противостоять стихии», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

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Напомним, начиная с 7 ноября Санкт-Петербург и Ленобласть оказались во власти сильного снегопада, который осложнился морозом и ветром. Снегопад даже привел к тому, что под угрозой срыва оказалось рассмотрение бюджета Ленобласти на 2017 год в областном парламента: почти половина депутатов не смогла добраться до Петербурга.