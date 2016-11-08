Ленинградская область, 8 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Из-за сильнейшего снегопада на заседание Законодательного собрания Ленинградской области не добралась почти половина депутатов. При этом на сегодняшнем заседании будет утверждаться в первом чтении областной бюджет на следующий год.

Lenoblzaks.ru Зал заседаний Заксобрания Ленобласти

На заседании регионального парламента 8 ноября присутствуют лишь 28 из 50 парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель областного Заксобрания Сергей Бебенин сообщил, что большинство отсутствующих депутатов отзвонились и объяснили свое отсутствие сильным снегопадом.

Повесткой сегодняшнего заседания запланировано утверждение бюджета Ленобласти на 2017 год в первом чтении. Таким образом, полноценного рассмотрения главного финансового документа региона сегодня не состоится.

По данным синоптиков, обильный снегопад в Петербурге и Ленобласти сменится кратковременными осадками только к сегодняшнему вечеру, а прекратится лишь завтра, 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес на рассмотрение Законодательного собрания региона проект закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Доходы областного бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 87,5 млрд руб., в 2018 году — 91,6 млрд руб., в 2019 году — около 98 млрд руб. Расходы Ленобласти, согласно проекту, в 2017 году составят 92,7 млрд руб., в 2018 году — 97,1 млрд руб., в 2019 году — около 103,9 млрд руб.