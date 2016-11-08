В заложниках зимы и политического пиара: в московском пруду замерзают утки
Москва, 8 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Москве необходимо создать службу по спасению животных, укомплектовав ее необходимым спецснаряжением и спецтехникой, а также профессиональными ловцами — спасателями животных, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, комментируя попытки спасти из пруда замерзающих уток по адресу Варшавское шоссе, дом 131.
Зоозащитница пояснила, что птиц запустили в пруд в сентябре 2016 года. «Депутатом Анатолием Выборным в рамках своей предвыборной кампании были запущены в пруд около 20 домашних уток с подрезанными крыльями, чтобы они не могли улететь. В настоящее время пруд находится подо льдом, осталась небольшая полынья, утки обречены на гибель», — сообщила Ильинская.
По ее словам, в настоящее время жители района Чертаново Южное, столичные зоозащитники и сотрудники МЧС предпринимают безрезультатные попытки отловить уток для того, чтобы перевезти их в реабилитационный центр. «Один человек уже проваливался под лед, его спасли. У добровольцев, которые пытаются помочь уткам, нет ни необходимой амуниции, ни спасательных жилетов. Дело в том, что для спасения животных необходимо специальное снаряжение и профессиональные ловцы. Ни того, ни другого нет ни в службах МЧС, ни в службах Минприроды, ни в службах Минсельхоза, ни в каких-либо других государственных службах. Полностью отсутствуют, например, длинные арканы или профессиональные ловчие сети (в частности бесшумные летающие сети без пиропатронов, которыми проще всего можно было отловить уток)», — пояснила она, добавив, что центр правовой зоозащиты направил обращения в адрес генерального прокурора Юрия Чайки, президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой принять меры и обеспечить спасение уток, привлечь к ответственности депутата Госдумы Анатолия Выборного и поднять вопрос о создании в России федеральной службы по спасению животных.
Напомним, случай с утками в Москве не единственный — в июне на пруду возле дома 133 по Варшавскому шоссе произошла авария (в результате техногенной катастрофы водоем был затоплен кипятком, погибло порядка 30 уток).
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Кроме того, в сентябре зоозащитники обращались в прокуратуру РФ и в Черемушкинский районный городской суд столицы с жалобой на бездействие правительства города и полиции в массовой гибели уток в Тимирязевском парке.
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Отметим, в пресс-службе департамента природопользования Москвы сообщили, что в городе отмечается рост жалоб на содержание животных. При этом в Москве до сих не принят закон о защите животных. Согласно планам главы комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой («Единая Россия»), в первом чтении законопроект смогут принять до конца 2016 года.
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В ожидании закона в столице неоднократно были зафиксированы случаи отравления диких животных. По мнению эспертов, травить животных будут до тех пор, пока это выгодно коррупционерам, а изменить ситуацию мешают проблемы на законодательном уровне.
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