Москва, 8 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Москве необходимо создать службу по спасению животных, укомплектовав ее необходимым спецснаряжением и спецтехникой, а также профессиональными ловцами — спасателями животных, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, комментируя попытки спасти из пруда замерзающих уток по адресу Варшавское шоссе, дом 131.

Pixabay.com Утка на снегу

Зоозащитница пояснила, что птиц запустили в пруд в сентябре 2016 года. «Депутатом Анатолием Выборным в рамках своей предвыборной кампании были запущены в пруд около 20 домашних уток с подрезанными крыльями, чтобы они не могли улететь. В настоящее время пруд находится подо льдом, осталась небольшая полынья, утки обречены на гибель», — сообщила Ильинская.

По ее словам, в настоящее время жители района Чертаново Южное, столичные зоозащитники и сотрудники МЧС предпринимают безрезультатные попытки отловить уток для того, чтобы перевезти их в реабилитационный центр. «Один человек уже проваливался под лед, его спасли. У добровольцев, которые пытаются помочь уткам, нет ни необходимой амуниции, ни спасательных жилетов. Дело в том, что для спасения животных необходимо специальное снаряжение и профессиональные ловцы. Ни того, ни другого нет ни в службах МЧС, ни в службах Минприроды, ни в службах Минсельхоза, ни в каких-либо других государственных службах. Полностью отсутствуют, например, длинные арканы или профессиональные ловчие сети (в частности бесшумные летающие сети без пиропатронов, которыми проще всего можно было отловить уток)», — пояснила она, добавив, что центр правовой зоозащиты направил обращения в адрес генерального прокурора Юрия Чайки, президента РФ Владимира Путина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой принять меры и обеспечить спасение уток, привлечь к ответственности депутата Госдумы Анатолия Выборного и поднять вопрос о создании в России федеральной службы по спасению животных.

Напомним, случай с утками в Москве не единственный — в июне на пруду возле дома 133 по Варшавскому шоссе произошла авария (в результате техногенной катастрофы водоем был затоплен кипятком, погибло порядка 30 уток).

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Кроме того, в сентябре зоозащитники обращались в прокуратуру РФ и в Черемушкинский районный городской суд столицы с жалобой на бездействие правительства города и полиции в массовой гибели уток в Тимирязевском парке.

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Отметим, в пресс-службе департамента природопользования Москвы сообщили, что в городе отмечается рост жалоб на содержание животных. При этом в Москве до сих не принят закон о защите животных. Согласно планам главы комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой («Единая Россия»), в первом чтении законопроект смогут принять до конца 2016 года.

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В ожидании закона в столице неоднократно были зафиксированы случаи отравления диких животных. По мнению эспертов, травить животных будут до тех пор, пока это выгодно коррупционерам, а изменить ситуацию мешают проблемы на законодательном уровне.

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