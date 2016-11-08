Таллин, 8 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. 16% учеников основной школы Эстонии признались, что становились жертвой физического насилия других учащихся в своем учебном заведении, в гимназиях этот показатель составляет 7%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, сообщили в Министерстве образования и науки страны со ссылкой на итоги опроса учеников, прошедшего весной 2016 года. Отмечается, что если в гимназиях физическое насилие школьников друг к другу проявляется реже, то в гимназиях заметно выше насилие словесное (вербальное) — с ним знакомы порядка 15% опрошенных.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Насилие в школе

Комментируя данные цифры, министр образования, член правящей праволиберальной Реформистской партии Марис Лаури отметила, что размер учебных заведений еще не делает учеников счастливыми. Так, опрос показал, что наиболее спокойно и безопасно себя чувствуют ученики небольших основных школ. В то же время в крупных школах и гимназиях ученики выражают большее удовлетворение своим статусом и возможностью получать различные знания и возможности развития, чем это предоставляет небольшая школа.

По словам Лаури, общее чувство безопасности учеников при посещении школы или гимназии возникает на основании множества факторов. От того, насколько сам ученик вовлечен педагогами в учебный процесс, насколько учеба ему интересна, а жизнь в учебном заведении разнообразна и активна, зависит и показатель школьного насилия в ней, убеждена министр. Немаловажно и то, что в гимназию из основной школы Эстонии можно попасть только на основании достойного результата своей учебы, а в ряд престижных гимназий страны попасть можно только на основании пройденного конкурса аттестатов или личных способностей ученика. Это также стимулирует гимназистов к концентрации своего внимания и активности во время нахождения в учебном заведении не на насилии, а на самой учебе.

Опрос был проведен весной 2016 года среди учеников восьмых классов основных школ и 11-х классов гимназий Эстонии. Всего в опросе участвовали более 9000 учеников.