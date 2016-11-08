Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. За ночь с 7 на 8 ноября с улично-дорожной сети Петербурга вывезено свыше 10 тыс. кубометров снега. Это столько же, сколько было убрано за всю предшествующую неделю, с 31 октября по 6 ноября, сообщили утром в городском комитете по благоустройству.

brunchri13 Снег

Общий объем снега, убранного с дорог и тротуаров, начиная с 7 ноября, превысил 20 тыс. кубометров.

Тем не менее, в социальных сетях горожане сообщают о проблемах в движении автотранспорта на многих магистралях из-за остающегося на проезжей части снега.

Снегопад в Петербурге утром 8 ноября продолжается, что осложняет дорожную ситуацию.

«Уборку дорог и тротуаров города будут осуществлять порядка 900 единиц техники и свыше 1000 специалистов ручного труда. На погрузке снега работает 84 погрузчика, а вывозят 122 самосвала», — рапортует комитет по благоустройству.

Https://vk.com/spb_today Петербуржцы выталкивают маршрутку. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

Как сообщало ИА REGNUM, жители города утром во вторник высказывали в соцсетях жалобы на плохую уборку города от снега, что создало многочисленные проблемы с передвижением общественного и личного автотранспорта и привело к коллапсу на городских дорогах. В нескольких случаях петербуржцы вручную выталкивали застрявшие автобусы и маршрутки.