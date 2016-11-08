Москва, 8 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий в Московской области 7 ноября произошёл сбой в движении пригородных и пассажирских поездов, курсирующих на линии Москва — Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, ряд поездов дальнего следования прибыли в Москву и Санкт-Петербург с опозданием, время задержки составило от 20 минут до двух часов.

Клод Моне. Локомотив. 1875

С опозданием в 40 минут на станцию назначения прибыл поезд №10 Москва — Псков, с опозданием на 50 минут прибыл поезд №42 из Москвы в Великий Новгород.

В настоящее время с отставанием от графика около часа следует поезд №18 Москва — Петрозаводск.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, предпринимаются все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график. Так, пригородные поезда на участке Москва — Тверь в настоящее время уже курсируют в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском направлении Октябрьской железной дороги 7 ноября были задержаны два электропоезда «Ласточка» сообщением Тверь — Москва. В 22:25 на станции Решетниково также был остановлен высокоскоростной поезд №779 «Сапсан», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Ещё один «Сапсан», № 777, задержался в пути на 19 минут.