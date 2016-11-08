Вашингтон, 8 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Если на президентских выборах в США победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, санкции против Российской Федерации (РФ) вряд ли будут расширены. Об этом, как передает RT, сообщил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Ключевым будет сотрудничество по этому вопросу (санкции против РФ) с ЕС, — говорит дипломат. — По моему личному мнению, это главное ограничение. Так что я бы не стал прогнозировать новые санкции».

По мнению Макфола, ограничительные меры против РФ будут действовать до тех пор, пока Москва не пересмотрит свою позицию по Украине.

При этом бывший посол США в Москве добавил, что ему сложно предсказывать будущее, так как он не знает, «кто будет работать в администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. в США официально стартовали выборы президента. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются миллиардер Дональд Трамп и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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