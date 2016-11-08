Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Общественный и личный транспорт не в состоянии проехать по петербургским дорогам утром 8 ноября. Как сообщают местные жители в соцсетях, десятки автобусов и трамваев по всему городу застряли в сугробах, фуры буксуют и блокируют дороги, автомобили попадают в многочисленные ДТП и создают пробки.

Https://vk.com/spb_today Петербуржцы выталкивают застрявший автобус. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Более того, петербуржцы жалуются, что в некоторых местах даже не могут выйти из своих парадных, так как не в состоянии открыть занесенные снегом двери.

Жители Приморского района отмечают, что их самые густонаселенные кварталы завалило снегом, и к 07:00 улицы и дороги выглядели так, будто там не ступала нога человека. «Раз самый густонаселенный район, значит, утопчут», — пытаются понять логику властей петербуржцы.

Трамваи встали на проспекте Энгельса в Выборгском районе, пассажирам приходится идти на работу пешком. «Чистильщиков нема», — рапортуют граждане. Аналогичная ситуация сложилась и на проспекте Наставников в Красногвардейском районе. Пригородные Колтуши, по словам местных жителей, также «застряли» в снегу.

«Коммунальщики оставили снег после себя! Для тех, кто еще не вышел: возьмите больничный и сидите дома», — предупреждают в социальных сетях петербуржцы.

На многих магистралях замечены застрявшие в сугробах автобусы. В частности, маршрутка заблокирована на перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции, толкать ее вышли пассажиры. Автобусы «Пассажиравтотранса» застряли на Учительской улице, а также на улице Джона Рида перед станцией метро «Проспект Большевиков». Около 08:10 последний все еще не мог сдвинуться с места. «Сидит репка крепко», — комментируют очевидцы. «Таких репок на проспекте Славы на каждой остановке по парочке», — добавляют горожане в соцсетях.

По сообщениям свидетелей, фуры заблокировали подъем на КАД в сторону Пулковского шоссе около 07:20. На Предпортовой улице грузовик буксует, перекрыв дорогу в сторону Кольцевой автодороги. На Пулковском шоссе машина перевернулась на полосе в сторону города перед постом ГИБДД, что создало пробку.

«Как мне кажется, службы ждут оттепель, никак в зиму поверить не могут», — заметила в сети «ВКонтакте» Марина Бушкевич. «Зато по легенде учений они летом все за пару часов убрали», — отвечает ей Максим Соколов.

«Я не ложился, техники практически не было! 02:00 — на Невском ни одной машины. Встретил за ночь пару «журавлиных клинов» <…>. Дворы в 06:30 никто и не собирался чистить», — сообщает один из горожан. «В анонсе 867 единиц техники! Кто видел хоть одну? Я видел снег по колено и колею в 20 см», — рассказывает другой петербуржец.

Между тем некоторые все же заметили труды коммунальных служб. «Технику видел, а дворники исчезли, из парадной не выйти», — пишет Геннадий Соболев. О свободных дорогах сообщают жители северных районов города, в частности, Выборгского, в то время как, по их словам, Калининский и Красногвардейский находятся в состоянии коллапса.

Накануне глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский заявлял, что пока не может констатировать, какой из районов города справляется со снегопадом лучше или хуже других. «Сейчас все находятся в одинаковых условиях, итоги будем подводить весной», — заметил чиновник.

Горожане делятся в сетях фотографиями заснеженной Северной столицы. Пользователи интернета предлагают показывать снимки таких «шикарных видов утреннего Петербурга» на очередном Международном экономическом форуме. «Чтобы всем было понятно, как эти воры умеют управлять, так сказать, чтоб без иллюзий», — заметил Роман Шилов.

«Вспоминаются времена Матвиенко», — пишут петербуржцы.

Напомним, в зимы 2009/2010 и 2010/2011 годов горожане были крайне возмущены плохой уборкой города от снега и наледи, что приводило к транспортному коллапсу и несчастным случаям. Ответственность за это они возлагали на прежнее руководство Санкт-Петербурга.

Петербуржцы также отреагировали на недавнее заявление губернатора Георгия Полтавченко о том, что горожанам «по плечу» грядущее подорожание проезда в общественном транспорте до 45 рублей. «Конечно, по плечу, с зажатыми в ладошке 45 рублями пешком идти — по карману не ударит», — говорят жители.

В дополнение к снежному коллапсу, около 08:50 между улицей Чудновского и Российским проспектом прорвало трубу с холодной водой, сообщают очевидцы, поэтому из-под земли будто бьет снежный фонтан. «Это все новые старые трубы. Город готов к зиме!» — комментируют жители Северной столицы.