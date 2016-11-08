Москва, 8 ноября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2016 года российские банки предоставили населению более 1 трлн рублей ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Этот результат вплотную приблизился к результату, достигнутому по итогам 2015 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Росту выдачи ипотечных кредитов способствовало активное участие банков в государственной программе субсидирования процентной ставки по ИЖК.

В сентябре с снизилась средневзвешенная процентная ставка по выданным за месяц ипотечным жилищным кредитам в рублях и составила 12,52% по сравнению с 12,66% в августе.

В целом накопленная к 1 октября задолженность по ИЖК достигла 4,3 трлн рублей. При этом задолженность по кредитам в иностранной валюте составила лишь 1,9% в общей величине задолженности.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России действует государственная программа субсидирования ставок по ипотеке. Изначально срок действия программы устанавливался с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале было принято решение о ее продлении до конца 2016 года в расчете на то, что снижение ставок по кредитам этого сегмента не потребует дальнейшего государственного субсидирования ипотеки.

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