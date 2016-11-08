Диксвилл-Нотч, США, 8 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Большинство жителей небольшого городка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, открывшего 8 ноября всеобщие выборы в США, проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«За Клинтон проголосовали 4 жителя деревни, — говорится в сообщении. — Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 2 голоса».

При этом отмечается, что всего в населенном пункте были зарегистрированы 7 избирателей.

Таким образом, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон победила в первом голосующем населенном пункте страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США официально стартовали 8 ноября 2016 г. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются миллиардер Дональд Трамп и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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