Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ночь на 8 ноября задержали нескольких предполагаемых участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня пресс-служба регионального УФСБ.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Следственные действия в отношении сторонников «Хизб ут-Тахрир» Петербурге

Ранее в управлении было возбуждено уголовное дело по факту создания в петербургском регионе ячейки этой экстремистской организации.

В ходе расследования и проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены участники ячейки, проживающие на территории региона.

«8 ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении УФСБ.

Совместные мероприятия сотрудников УФСБ и ГУ МВД по пресечению деструктивной деятельности радикальных структур на территории Петербурга и Ленобласти продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа текущего года двое организаторов в Петербурге ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» были осуждены на длительные сроки лишения свободы, третий обвиняемый отделался пятилетним сроком.

Карим Ибрагимов и Эльдар Рамазанов были признаны виновными в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге и её медиаофиса, а также соответствующего экстремистского видеоканала в интернете. Ранее были осуждены на различные сроки еще четыре участника экстремистского сообщества.

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Как сообщалось ранее, активную деятельность по вербовке новых членов в Петербурге также пытались развить эмиссары так называемого «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Им удалось привлечь на свою сторону 40 человек.