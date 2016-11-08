Вашингтон, 8 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Американским исследователям удалось обнаружить три вида птиц, ранее неизвестных науке, в африканском регионе Афротропика, передает телеканал «360».

rotten77 Африканский лес

Как пояснил руководитель экспедиции, профессор Техасского университета Гари Велкер, открытие новых видов является хорошим примером того, сколько неизвестного скрывают леса Афротропики. Афротропикой называют часть Черного континента к югу от пустыни Сахара, отличающуюся большим разнообразием фауны.

Два новых вида пернатых орнитологи нашли в лесах в западной части Африки. Еще один вид птиц, неизвестный ранее, населяет так называемую впадину Конго — плоское понижение диаметром около 1 тыс. км, покрытое тропическим лесом.