Сеул, 8 ноября, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Хын Ке готова принять требования парламента и отправить в отставку премьер-министра Ким Бен Джуна, сообщает Reuters 8 ноября.

Sntd.co.kr Пак Хын Ке и Ким Бен Джун

Представители оппозиционных партий сообщили, что глава государства выразила готовность назначить на пост премьера кандидата от оппозиции, который точно не будет являться «другом президента». Это немаловажно в связи с продолжающимся в стране коррупционным скандалом, в который оказались вовлечены доверенные лица президента Пак Хын Ке.

Как передавало ИА REGNUM, парламент Южной Кореи требует отставки Пак Хын Ке после ряда коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны «друзья» президента — Ан Джонг Бом и Цой Сун Силь. Скандал вызвал протестные митинги и падение уровня доверия к президенту до 5%, а также значительные перестановки в кабинете министров — в частности, и сам действующий премьер Ким Бен Джун, отставки которого требует оппозиция, был назначен на пост только 2 ноября.