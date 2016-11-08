Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Дорогие «слуги народа», миллион за генерала, фермеры как исчезающий вид, потерпевшие кораблекрушение и 100 вакансий для Сахалина — все самое интересное из жизни Сахалинской области в обзоре ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников

822 миллиона на слуг народа

В такую сумму обошлось налогоплательщикам сахалинского Холмска и его окрестностей содержание многочисленных чиновников, подсчитало ИА «Сахалин Инфо».

И это — за 9 месяцев текущего года. Среднесписочная численность муниципальных служащих холмской администрации и работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе, составила 171 человек. На их денежное содержание с января по сентябрь нынешнего года потрачено почти 92 миллиона рублей.

2 223 сотрудника трудится в муниципальных учреждениях. Холмским налогоплательщикам их содержание обошлось в 730 миллионов 947 тысяч рублей.

Всего же на содержание муниципалов за 9 месяцев 2016 года потрачено из казны в 822 миллиона 670 тысяч рублей.

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Миллион долларов за генерала

В военном суде Московской области слушается нашумевшее дело сахалинских «решальщиков». В группу входили высокопоставленные офицеры ФСБ и состоятельные сахалинские бизнесмены. Группа пыталась сместить с должности начальника УФСБ по Сахалинской области Игоря Стручкова — офицер начал масштабное расследование коррупционных преступлений экс-губернатора Сахалина Хорошавина, сообщило ИА «Сахалинмедиа».

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Генерала Стручкова, который начал раскручивать дело о масштабных аферах в энергосфере островного региона, пытались сместить с должности за взятку в 1 миллион долларов.

Как показало время, генерал — борец с коррупцией остался на своей должности, а под следствием оказался экс-губернатор Сахалина Хорошавин и еще целая когорта высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Стручков покинул Сахалин лишь после того, как все «решальщики» были арестованы — президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Игоря Стручкова начальником УФСБ по Приморскому краю.

Суд заслушает генерала: речь пойдет о том периоде, когда у крупных сахалинских «воротил» появился большой «зуб» на Стручкова — по распоряжению президента России он начал расследование масштабных махинаций при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

«Решальщики», в числе которых известных сахалинский миллионер Николай Кран, нашли в Москве, в управлении «М», занимающемся преступлениями сотрудников силовых структур, «союзника» в лице полковника Владимира Заречнева. Он обещал помочь с переводом генерала в другой регион. За «услугу» запросил миллион долларов. Сахалинским бизнесменам, перепутавшим собственные карманы с государственными, это было вполне по карману. Но честному генералу удалось поломать планы коррупционеров.

В зоне рискованного бизнеса

Ставка правительства Сахалина на создание огромных агрохолдингов тревожит мелких островных фермеров. Их уже осталось не более 200, написал газета «Советский Сахалин».

Условия государственных грантов прописаны в федеральном законодательстве, они едины для всех и региональные власти ничего менять не могут. Но если фермер, скажем, в Сибири, на 1,5 миллиона рублей господдержки может купить трактор, коров, корма и построить сарай, то сахалинскому фермеру этих денег не хватит даже на трактор — слишком дорогая доставка.

К тому же, доля господдержки год от года сокращается: в прошлом году было 70% на 30%, в этом — 50 на 50. А учитывая, что бюджет сокращается, у фермеров островного региона есть вполне реальные опасения, что доля господдержки в будущем упадет еще ниже.

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Потерпевших кораблекрушение рыбаков спасут

Спасательная операция по доставке на берег рыбаков с потерявшего ход в открытом море рыболовецкого траулера «Новоульяновск» (порт приписки Владивосток) вошла в завершительную фазу — в район бедствия подошел буксир «Аркадия», который доставит пострадавших при аварии рыбаков в один из портов Охотского моря, пишет ИА SakhalinMedia.

Трагедия, едва не стоившая жизни целому экипажу рыболовецкого судна, произошла в 3 часа ночи 7 ноября. На траулере взорвался картер главного двигателя, начался пожар. Один моряк погиб, двое пострадали. Сейчас судно готовят к буксировке. Выяснять причины возникновения аварийной ситуации будут правоохранительные органы — транспортная прокуратура и транспортная полиция.

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Сразу 100 завидных вакансий

Компания «Сахалинэнерго» направила в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке список из 100 вакансий — сотрудники требуются на сахалинскую ГРЭС — 2, сообщает ТИА «Острова».

В списке — рабочие профессии, офисный персонал, охрана, вспомогательные производства.

Большая часть персонала новой ГРЭС будет сформирована за счет работников вспомогательной Поронайской ГРЭС — свое согласие на переезд к новому месту работы уже дали более 300 человек. По договору с правительством региона энергетики взяли на себя обязательства построить не только важнейший для Сахалина объект большой энергетики, но и постоянное комфортное жилье для персонала. Помимо жилья строятся и объекты социальной инфраструктуры.

Одна из главных стройплощадок региона располагается в Томаринском районе. Топливом для новой ГРЭС станет уголь с сахалинских месторождений