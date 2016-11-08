Сеул, 8 ноября, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Хын Ке готова встретиться с парламентариями и ответить на вопросы в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны «друзья» президента, сообщает Reuters 8 ноября.

Republic of Korea Пак Хын Ке

По словам представителей оппозиции, Пак Хын Ке согласилась на встречу с представителями партий, которая должна состояться сегодня, 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Южной Кореи требует отставки Пак Хын Ке после ряда коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны «друзья» президента — Ан Джонг Бом и Цой Сун Силь. По данным следствия, «друзья» неправомочно вмешивались в государственные дела страны ради получения финансовой выгоды.

Скандал уже вызвал значительные перестановки в кабинете министров, протестные митинги и падение уровня доверия к президенту до 5%.

4 ноября Пак Хын Ке выступила с посланием к корейскому народу, в котором попросила прощения за свою «невнимательность», однако в отставку не ушла.