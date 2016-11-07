Москва, 7 ноября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Отставка Михаила Саакашвили — своего рода «черная метка» властям Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

ИА REGNUM

«Гастроли Михаила Саакашвили в Одессе продолжались 527 дней. Поначалу его появление на публичной сцене было встречено даже аплодисментами, которые, правда, довольно быстро сменились недоумением. Надежды на варяга на этот раз не оправдались. Сплошная буффонада, внешние эффекты, скандалы, но ничего реального сделано не было», — отметил сенатор.

Парламентарий указал на то, что Саакашвили в точности повторил тот же путь, что он уже проделал на своей родине — в Грузии. «Только на сей раз гастроли оказались куда короче», — сказал сенатор.

«Что касается мотивов отставки, которые Саакашвили озвучил во всеуслышание, — тотальная коррупция на Украине не дает работать, — то разве это не было известно изначально? Но уйти без скандала и битья посуды он просто не мог в силу своей натуры», — рассуждает Клинцевич.

«В то же время отставка Саакашвили — это своего рода и «черная метка» нынешнему киевскому режиму. Он первый побежал с этого корабля», — заключил Клинцевич.

Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о решении покинуть свой пост. Он намерен бороться до «полной победы» и избавить Украину от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах майдана».