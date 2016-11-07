Москва, 7 ноября, 2016, 23:25 — ИА Регнум. «Человечество на протяжении всего XIX века в страшных судорогах нищеты и уничтожения капитализмом всего человеческого содержания ждало, откуда и как придет сигнал освобождения. Кто своей кровью, своей жертвой, всеми своими подвигами решится, наконец, сказать нет этому укладу жизни, нет расчеловечиванию человека. Первыми на вызов капитализма ответили в России», — заявил 7 ноября на митинге в честь 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Суть времени» Сергей Кургинян

«Это сказали в России! Это сказали наши с вами деды и прадеды. Они первыми в истории человечества заявили о фундаментальных человеческих правах, о настоящей человеческой справедливости. И мы гордимся этим», — подчеркнул политик.

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В свое речи он также обратил внимание на то, что свершившаяся 99 лет назад революция была деянием людей фантастически сильных, людей, на которых открыв рот смотрел весь мир. Все великие инженеры — Леонид Красин, Глеб Кржижановский, великие военные, герои царских войн, все эти люди были объединены невероятной силой и мечтой. Они были соединены в единое целое партией Ленина, которая была абсолютно новой для человечества.

Именно Ленин сказал впервые: «Дайте нам организацию профессиональных революционеров, и мы перевернём Россию». Не было партий профессиональных революционеров в мире. Россия шла в политическом процессе впереди всех. И если человечество обязано Марксу какими-то открытиями и открытыми перспективами исторической жизни, и признанием необходимости борьбы за социальную справедливость в целом, то без Ленина не было бы никакого Маркса. Потому что именно политическая воля и страсть этого человека сковали воедино ряды и создали ту непреодолимую силу, которой была большевистская партия.

И именно эту силу, по словам политика, признавали враги советской власти. Так, воевавший с большевиками генерал Деникин признавал, что после февральской катастрофы и смуты, в условиях распада всего и вся, в условиях расползания страны нужна была сила, которая удержала бы страну от окончательного распада, и именно такой силой и стали большевики.

Возвращаясь из дней минувших в день сегодняшний, Сергей Кургинян обратил внимание собравшихся на митинг москвичей и гостей столицы на произошедшие за эти десятилетия изменения, принципиально поменявших новую эпоху. Несмотря на то, что в нищете по-прежнему живут миллиарды людей, предсказанные Марксом поляризация и дифференциация человечества происходит, хотя из благополучных стран этого незаметно, потому что из них не видно, что творится в Африке, в большей части Азии, а также в Латинской Америке.

Главную угрозу для человечества несет мутирующий капитализм, оружием которого является потребительское общество, ставшее результатом прихода зловеще глумливого постмодернизма. Капитализм покупает продление своей жизни путем дальнейшего и дальнейшего обрушения человека, поэтому ему опасны не только Ленин или Маркс, ему опасны не только советская история, Георгий Жуков или Иосиф Сталин, ему опасен Моцарт, ему опасен Ромен Роллан, ему опасны Толстой, Достоевский и Шекспир. Ему опасно всё возвеличивающее, всё великое, ибо его человек должен толкаться по магазинам день и ночь и мечтать только об одном — чтобы выбрать себе кофточку с какой-нибудь особенной рюшечкой.

«В результате этого сложилась новая ситуация. Потребительскому обществу не нужна не только Великая Октябрьская социалистическая революция, ему так же не нужна Великая французская революция, и вы знаете, что сейчас очень много сил и людей, абсолютно реакционных по своему содержанию, говорят о том, что все революции — это грех», — отметил Кургинян.

Центром всех этих зловещих изменений, по мысли оратора, является глобальное государство, главной движущей силой, которого, безусловно, являются США. Но, это глобальное государство, эти мутирующий Запад и мутирующий капитализм беспощадны в своей постмодернистской расслабленности. Они беспощадны, и уничтожая нажатием кнопок целые народы, разрушая государства, создавая бедствия на огромных территориях. Они соединяют глум и кровь. Их лозунг — глум и кровь. И в этом их опасность и ужас.

Совсем скоро в Америке объявят имя следующего президента. Возможно, Россия получит паузу, очень условную, в виде Дональда Трампа, который скажет, что у него главный враг — радикальный исламизм, однако и Трамп рано или поздно заявит, что главный враг США — Россия. Может быть, президентом станет Хиллари Клинтон, и тогда Россия сразу будет названа главным врагом. Небольшая пауза, в которой мы сейчас все живем, кончится к весне. Вновь начнется давление на Россию, которая в нынешнем своем состоянии не готово адекватно ответить на этот вызов. Оно непоследовательно в своих позициях. Оно слишком чувствует на себе дыхание этого глобального государства.

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«Так будем же стойкими! Будем помнить силу наших предков. Предков, умиравших для того, чтобы победить нацистскую чуму. И побеждавших эту чуму! Предков, создававших наше государство. Предков, создавших величайшую революцию в истории всего человечества. Будем такими сильными, как они. И будем готовиться к тому, что России еще придется сказать свое слово. Ей еще придется и открыть пути человечеству, и отстоять это человечество от такой страшной нечисти, по отношению к которой даже немецкий нацизм — это еще не окончательно черное. Настоящая предельная античеловеческая чернота движется — она впереди, она еще созревает. Эта гадина еще выйдет из чрева. И в очередной раз окажется, что не другие, может быть, более мощные страны, чем мы, а именно мы находимся на острие. Именно мы являемся наследниками предыдущих подвигов. И именно мы встанем стеной с тем, что бы этот враг не прошёл», — заключил лидер движения «Суть времени».

Напомним, 7 ноября остается традиционным для коммунистических и социалистических организаций России днем празднования Великой Октябрьской социалистической революции. В 2016 году в 99-ю годовщину Октября движение «Суть времени» провело торжественный митинг, приуроченный этому событию.

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