Москва, 7 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Уровень расходов на здравоохранение, заложенный в бюджете на 2017−2019 годы, обрекает отрасль на медленную деградацию.Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету налогам первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

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«Социальные расходы сильно огорчили нас. У нас не просто они сокращаются в реальном выражении — в очередной раз сокращается их доля в ВВП с 3,7% в нынешнем году — до 3,5% в 2019» , — отметил он. По его словам, также идет сокращение расходов на здравоохранение, причем этот касается не только федерального, но и региональных бюджетов.

«Мне время от времени приходится объяснять зарубежным коллегам, что у нас здравоохранение еще существует. Не может функционировать здравоохранение при таком уровне расходов, оно медленно деградирует», — считает Якобсон.

Когда идет речь об экономическом росте, в пример приводят промышленность и сельское хозяйство, а в США, к примеру, отрасль здравоохранения крупнее промышленности, и экономический рост США и других развитых стран обеспечивается этими непроизводственными отраслями, подчеркнул эксперт. «А мы себя на такую долгосрочную отсталость обрекаем», — говорит он.

При этом Якобсон уточнил, что эксперты ВШЭ предлагают Госдуме принять проект бюджета на трехлетку в первом чтении, «потому что его многочисленные недостатки компенсируют друг друга».

«Бюджет в первом чтении можно и нужно принимать. Альтернатива этому — увеличить неопределенность, а на это идти просто недопустимо», — полагает эксперт.

Расходы консолидированного бюджета, предусмотренные на здравоохранение в 2017 году, составят 3,035 трлн рублей.