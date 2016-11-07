Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли договорённости о создании совместной платформы для продвижения малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил журналистам председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

Wusuobuneng.com Российско-Китайские отношения

«Мы договорились о создании нового формата взаимодействия — совместной платформы для поддержки малого и среднего бизнеса, это тот участок работы, которым мы на правительственном уровне еще не занимались», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия и Китай реализуют более 60 крупных проектов. Создание платформы поддержки малого и среднего бизнеса является существенным шагом вперед в российско-китайском сотрудничестве.

Также Медведев не исключил, что в будущем возможно введение преференциального режима торговли РФ и Китая.