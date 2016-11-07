Москва, 7 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день все разговоры о выводе российских войск из Приднестровья преждевременны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «На сегодняшний день все разговоры о выводе российских войск из Приднестровья явно преждевременны и носят провоцирующий характер», — заявил сенатор, комментируя сообщения о том, что Молдавия и Украина договорились подготовить до конца года совместный план по выводу российских военных и вооружений из Приднестровья.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

«Все это по меньшей мере странно. У нас в таких случаях говорят: «Без меня меня женили». Спасибо, конечно, но не надо», — отметил парламентарий.

«Решение будет принимать сама Россия с учетом, разумеется, интересов жителей Приднестровья», — подчеркнул сенатор. «Не понятно, кто может заменить оперативную группу российских войск, выполняющую в этом регионе миротворческую миссию. Ее уход неизбежно приведет к возобновлению вооруженного конфликта», — заявил он.

План Молдавии и Украины предусматривает создание «зеленого коридора» по украинской территории, а также вывоз хранящихся в селе Колбасна боеприпасов, которые, по словам Шалару, «представляют значительную опасность» для жителей Молдавии и Украины, пишет молдавский портал Deschide со ссылкой на министра обороны Молдавии.