Москва, 7 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Большой потенциал наращивания туристического обмена между Россией и Грецией — в развитии водных маршрутов. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы интерес туристов к путешествиям по воде будет расти. Россия будет содействовать развитию таких видов туризма как морской (яхтенный) и круизный. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на X сессии смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщили в Ростуризме.

katyveldhorst Чемодан туриста

Большая работа совместно с греческими коллегами была проведена к летнему сезону 2016 года для повышения доступности отдыха в Греции для российских туристов в условиях повышенного спроса на пляжные туры.

По итогам высокого сезона 2016 года, количество граждан РФ, посетивших Грецию, превысило 750 тыс. человек. По предварительным оценкам экспертов, к концу 2016 года российский турпоток в эту страну может достичь 900 тыс. человек, что на 42% больше прошлогоднего показателя.

Сейчас мероприятия по продвижению турпродукта проводятся совместно с туроператорами Греции, идет подготовка к высокому летнему сезону 2017 в рамках возросшей конкуренции на рынке туристических услуг.

Сафонов отметил, что Россия и Греция активно расширяют линейку турпродуктов, а также спектр предложений таких видов туризма, как культурно-исторический, паломнический и медицинский.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году было принято решение провести перекрестный год России и Греции в сфере развития туризма и увеличения турпотоков в 2017—2018 гг. Страны активизировали сотрудничество в разных областях, в том числе и в туристической сфере. В частности греческое консульство смягчило шенгенский режим путем сокращения сроков рассмотрения документов до двух дней.

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