Рига, 7 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Латвия, Эстония и Литва больше других стран Евросоюза пострадали от установленных ЕС против России санкций, свидетельствует доклад Женевского института исследований международных отношений и развития (PSIG), сообщает LETA.

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Так, если в 2013 году экспорт из Эстонии в Россию составлял 39,5% общего объема экспорта за пределы ЕС, то в 2015 году этот показатель составил 26,8%, то есть упал на 12,7%. В Латвии понижение доли экспорта составило 10,7%, в Литве — 9,1%, в Словакии — 7,7%, в Чехии — 7,3%, в Польше — 7,2%, а в Финляндии — 7,1%. В целом по ЕС снижение доли экспорта в Россию составило 2,8%.

«Мы обнаружили, что экономические затраты стран ЕС на санкции не коррелируют с тем, насколько сильно страна политически выступает против санкций. Хотя Греция и Италия меньше других пострадали от санкций, они громче всех призывают к их отмене», — заявила старший научный сотрудник PSIG Эрика Морет. По ее словам, экспорт Греции в Россию даже вырос по некоторым статьям.

«Напротив, самые настойчивые сторонники санкций — Эстония, Латвия, Литва и Польша — находятся в числе стран, экспорт которых в Россию упал больше всего», — отметила Морет.

Как указывается в докладе, если санкции прекратятся без достижения политических последствий, это ощутимо повлияет на единство Европейского союза. Это может нанести урон отношению к действенности санкций и стать серьезной опасностью в будущем.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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