Ленинградская область, 7 ноября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Ленинградская область приостанавливает участие в соглашении о партнерстве с Санкт-Петербургом в сфере развития авиационной деятельности, подписанном в 2009 году. Соответствующее письмо глава 47-го региона Александр Дрозденко направил губернатору северной столицы Георгию Полтавченко, сообщили сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Согласно письму, отправленному в адрес Полтавченко 3 ноября, соглашение «О партнерстве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью об авиационной деятельности», которое было подписано бывшими губернаторами регионов, на сегодняшний день не устраивает областные власти в связи с тем, что накладывает запрет на строительство аэропортов гражданской авиации в Ленобласти.

«Полагаем, что это противоречит целям Соглашения, сужает потенциал социально-экономического развития Ленинградской области и не соответствует требованиям антимонопольного законодательства РФ. В связи с изложенным, Ленинградская область приостанавливает свое участие в Соглашении для получения решения УФАС ЛО», — цитирует письмо Дрозденко портал 47news.

Добавим, письмо с просьбой оценить указанное соглашение на предмет соответствия антимонопольному законодательству также было отправлено главе УФАС по Ленобласти Александру Плетешкову.

Напомним, в октябре нынешнего года правительство Ленобласти активно занялось поиском инвестора и разработкой программы создания на базе бывшего военного аэродрома в поселке Сиверский Гатчинского района аэропорта для выполнения грузовых, частных и низкозатратных авиаперевозок.

Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году. В 1977 году на аэродроме была построена взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Аэродром может принимать самолёты Ил-76, Ту-134 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. В 2006 году на аэродроме базировалась эскадрилья истребителей Су-27, обеспечивавших безопасность петербургского саммита «большой восьмерки». В последние годы аэродром перестал активно использоваться Вооруженными силами.