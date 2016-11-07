Москва, 7 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Госдуме создается рабочая группа по декриминализации наказания за побои детей близкими родственниками, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября. Предполагается отказаться от уголовного наказания за так называемые «шлепки».

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

«Переходим от уголовной ответственности к административной», — сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. По его словам, «после консультаций принято решение подготовить поправки» в закон, криминализировавший семейные побои.

Член Совфеда Елена Мизулина также примет участие в этой работе. «Мы взяли в союзники и Мизулину, будем просить фракции принять активное участие», — уточнил депутат.

Мониторинг позволяет делать выводы по поводу вызвавшего резонанс закона об уголовном наказании для близких родственников за побои детей, отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Мы отвергаем ювенальную юстицию, мы возвращаемся к теме и будем предлагать вариант», — сказал депутат.

Принятый в июле 2016 года закон, предполагавший декриминализацию ряда статей УК, затронул и статью «Побои». По мнению активистов, новая редакция содержит ряд спорных, антисемейных положений, так как от уголовной ответственности за побои без вреда для здоровья освобождаются все, кроме близких родственников. Для них, равно как для совершивших побои из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, уголовная ответственность сохранилась.

Родители и общественники с момента вступления в силу федерального закона № 323 провели ряд пикетов и митингов по всей стране. Они намерены продолжать сбор подписей до тех пор, пока ювенальные нормы в российском законодательстве не будут устранены.