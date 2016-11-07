Москва, 7 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В строительство завода концерна Daimler по производству премиальных внедорожников Mercedes-Benz в Московской области будет вложено не менее €300 млн, заявил журналистам в Санкт-Петербурге министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Anonyme Автомобильный завод

По его словам, инвестиционный контракт пока не подписан, поэтому есть только примерные параметры. Производственные объемы завода составят 25−30 тыс. автомобилей за исключением S-класса.

Построить такой завод полного технологического цикла будет стоить не меньше €300 млн, сказал Мантуров. Специальный инвестиционный контракт на строительство производства в Московской области будет подписан до конца 2016 года — практически все параметры согласованы.

Переговоры о строительстве завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. Вопрос о строительстве предприятия особенно оживился в 2014 году, когда председатель правительства России Дмитрий Медведев наложил запрет на госзакупку машин иностранного производства, который не распространяется на те зарубежные модели авто, которые производятся на территории страны.

Уже к концу года немецкая компания занялась выбором площадки и вышла на диалог с регионами. Напомним, автоконцерн Daimler в РФ уже выпускает грузовые автомобили в Набережных Челнах.