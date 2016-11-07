Минск, 7 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В центре Минска, неподалёку от проходной Минского тракторного завода 7 ноября состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Ленину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

Памятник вождю миррового пролетариата на гранитном постаменте был установлен в сквере «70 лет МТЗ» несколько дней назад и ждал торжественной церемонии в «красный день календаря» 7 ноября. Ранее скульптура находилась на территории завода, поэтому речь не идёт об установке нового памятника.

В Белоруссии сегодня выходной, так как отмечается сохранённый с советских времён государственный праздник — День Октябрьской революции. Традиционно коммунисты и активисты партий и организаций левого толка собрались около другого памятника Ленину — на площади Независимости, которая при Советской власти носила имя Ленина. В частности, цветы вождю большевиков возложили группы пропрезидентской Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) и их бывшие товарищи из упразднённой Партии коммунистов Белорусской (ПКБ), ныне состоящие в оппозиционной партии объединённых левых «Справедливый мир».

В отношении к истории СССР, советской символике и атрибутике Белоруссия разительно отличается от Украины и Прибалтики. В Белоруссии многочисленные памятники Ленину не сносятся и не уничтожаются, а переносятся с центральных площадей и центров площадей в укромные места. Например, в райцентре г. Лида Гродненской области памятник Ленину перенесли с центра площади в угол, а в Минске с развилки дорог памятник перенесли на территорию расположенной неподалёку школы в военном городке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, как и в прошлые годы, Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции. Этот праздник он с сыновьями встретил в ОАЭ, где гостил с конца октября.