Москва, 7 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможных фальсификациях на выборах является внутренним делом американцев. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Это абсолютно внутреннее дело США», — сказал Песков.

По его словам, американцы имеют много проблем и без российского вмешательства: «Мы не имеем права и не имеем намерений вмешиваться в электоральный процесс США, там и без нас много проблем».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что тема «поддержки Дональда Трампа Россией» создана теми, кто защищает интересы Хиллари Клинтон.

«По поводу так называемых «фаворитов» в избирательной кампании в США. Вы сказали, что это образ СМИ. Неслучайно этот образ создан. Я вообще редко вижу, когда что-то СМИ создают случайно. Сама идея вброшена с одной целью — с целью борьбы тех, кто защищает интересы Хиллари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом. Как это делается? Создаётся образ врага в виде РФ, а потом объявляется, что Трамп — наш фаворит. Это полный бред! Это способ манипулирования общественным мнением!» — сказал Путин.

По его словам, никто не знает, «как поведёт себя победитель, как поведёт себя Трамп или Клинтон, что будет исполнено», поэтому «для нас более-менее безразлично это»: «Но мы не можем не приветствовать намерения о нормализации отношений между США и РФ. Мы приветствуем такие заявления от кого бы они ни исходили».