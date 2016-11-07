Иваново, 7 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Отопительный сезон в России — горячая пора не только для коммунальщиков, но и для спасателей. Именно на этот период приходится значительная доля крупных пожаров в жилых домах и взрывов бытового газа. Только за последние две недели жертвами таких взрывов стали почти 15 человек — в Рязани, Оренбурге и 6 ноября в Иваново. Проверки проводятся во всех регионах после подобных ЧП каждый год, и каждый год в жилых домах взрывается газ.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Дом на улице Минской в Иванове — после взрыва газа

Взрыв в 12-квартирном двухэтажном доме на улице Минской в Иваново прогремел около четырех утра, когда люди еще спали. Взрывом из середины дома буквально вырвало кусок. На месте погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Еще четырех человек спасатели достали из-под завалов — со сложными травмами их госпитализировали. По последним данным, врачам удалось стабилизировать их состояние, хотя оно по-прежнему остается тяжелым.

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СКР не доверит ивановскому следствию дело о взрыве газа

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Однако тогда же было заявлено: дело ивановским следователям не доверят, им будут заниматься сотрудники центрального аппарата СКР — «в целях проведения наиболее полного, оперативного и объективного расследования причин и обстоятельств» ЧП. И сразу стало известно о выемке документов в мэрии Иванова и в управляющей компании, которая занималась обслуживанием этого дома.

Уже 6 ноября стали известны интересные подробности: выяснилось, что сотрудники газовой службы не проверяли квартиру, которая, по предварительным выводам, могла стать эпицентром взрыва — газовики просто не смогли в нее попасть. По данным местных СМИ, в квартире жил мужчина, который вел «асоциальный образ жизни».

Кроме того, стало известно, что руководитель управляющей компании, обслуживавшей этот дом, был дисквалифицирован. Сообщение об этом, датированное 3 ноября, размещено на сайте Жилищной инспекции региона. Сам же дом, постройки 1962 года, до взрыва аварийным не признавался, несмотря на отсутствие капремонта, и, сообщила прокуратура, жители на обслуживание не жаловались.

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Следователи изымают документацию коммунальных служб и мэрии Иваново

После взрывов в Рязани и Оренбурге проверки состояния газового оборудования в домах и квартирах должны были проводить по всей стране, в том числе и в Ивановской области. И, как заявляют власти и контролирующие органы, они проводились: по данным прокуратуры, с начала года выявлено более 250 нарушений законодательства, регулирующего эксплуатацию газового оборудования. Сколько из них устранено — не сообщается.

Впрочем, проведение проверок, как правило, формальность — и это касается всех российских регионов. Зачастую обход домов проводится газовиками уже после отработанной смены: так больше шансов застать жильцов дома, но в то же время уставшие специалисты ограничиваются лишь вопросами, а состояние самого оборудования проверяется только при наличии жалоб. Результат таких «проверок» — ежегодное повторение одних и тех же ошибок, плата за которые — человеческие жизни.

Теперь газовое оборудование, по крайней мере, на территории Ивановской области, будут проверять снова — уже по поручению губернатора и под его личным контролем.

«Проверки должны носить тотальный характер. Кроме того, прошу УМВД обеспечить специалистам допуск в те квартиры, где хозяева по тем или иным причинам не желают этого делать», — заявил Павел Коньков на совещании 7 ноября. Он потребовал предоставить график проверок уже до конца этого дня, а отчитываться об их проведении и устранении нарушений — каждую неделю.

Накануне в ходе селекторного совещания с МЧС губернатор Павел Коньков доложил, что берет под личный контроль «дальнейшую проверку газового оборудования на всех объектах Ивановской области».

Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Владимир Степанов на том же совещании подчеркнул, что проверки, по поручению президента, важно провести в максимально короткие сроки на всей территории страны, в том числе — в Ивановской области. Степанов также поручил провести занятия с населением — как правильно эксплуатировать газовое оборудование.

Читайте об этом: Взорвавшийся дом в Иванове снесут

Взорвавшийся дом решено не восстанавливать — сегодня жителям уцелевших квартир разрешили забрать свое имущество. Затем дом, после завершения работы следователей, снесут. Владельцам квартир обещают дать новое жилье — их включили в программу расселения аварийного фонда. Точные сроки пока не называются, и до этого времени людям придется либо согласиться на квартиры из маневренного фонда администрации, либо снимать жилье — власти обещают компенсировать затраты.

В Ивановской области объявлен день траура по погибшим при взрыве

Завтра, 8 ноября, в Ивановской области — день траура по погибшим, в связи с трагедией отложена и церемония инаугурации нового главы города, назначенная на 9 ноября. Жители областного центра вчера и сегодня несли к месту трагедии свечи и детские игрушки.